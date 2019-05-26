Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матч против сборной Чехии.

В воротах сыграет Андрей Василевский, на скамейке запасных остался Александр Георгиев.

Первое звено: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;

Второе звено: Динар Хафизуллин – Михаил Сергачев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;

Третье звено: Владислав Гавриков – Никита Задоров, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;

Четвертое звено: Артем Зуб, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Игра состоится сегодня, 26 мая, и начнётся в 16:45 по московскому времени.

Напомним, сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионате мира в Словакии. Матч прошел на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе и завершился со счетом 1:0 в пользу финнов.

Ранее сборная России завершила групповой этап на первом месте: команда Воробьёва одержала победы во всех семи матчах. Россияне обыграли Швецию, а до этого оказались сильнее Швейцарии, Латвии Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды. В четвертьфинале Россияне обыграли команду США со счетом 4:3.