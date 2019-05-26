Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контрактов футболистами петербургского клуба.

По словам Семака, контракт Ивановича автоматически продлевается, и он остается футболистом «Зенита». По поводу Жиркова тренер сообщил, что ему предложили новый контракт, а по Кержакову работа тоже ведется, клуб тоже предложил новый контракт.

«По другим футболистам будем решать вопросы», — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербургский «Зенит» одержал победу в заключительном матче сезона-2018/19, разгромив красноярский «Енисей». Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Напомним, в этом сезоне за три тура до конца чемпионата «Зенит» завоевал золотые медали турнира. После матча с «Енисеем» команда отправится на чемпионский парад.