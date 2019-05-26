Петербургский «Зенит» предложил защитнику команды Юрию Жиркову новое соглашение.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

«Что касается Жиркова, то насколько я понимаю, ему предложили новый контракт», — сказал Семак.

Ранее сам Жирков подтвердил, что «Зенит» предложил ему новое соглашение. Игрок сообщил, что сейчас обдумывает предложение и склоняется к тому, чтобы его принять, так как есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул.

Напомним, в нынешнем сезоне Жирков принял участие в одиннадцати матчах «Зенита». Большую часть сезона полузащитник пропустил, так как восстанавливался после серьёзной травмы. Действующий контракт Жиркова с «Зенитом» истекает этим летом.

Ранее супруга футболиста намекнула на переезд из Петербурга.