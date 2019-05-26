Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим по голевым передачам в российской премьер-лиге.

На счету футболиста «Зенита» десять результативных пасов, а также восемь голов в 27 встречах. На втором месте располагается полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, в активе которого восемь ассистов в 28 играх. Третье место — у нападающего «Динамо» Жоаозиньо, который отдал восемь передач в 30 матчах.

Отметим, лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий ЦСКА Федор Чалов с 15 голами.

Напомним, «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 4:1. Дубль оформил Себастьян Дриусси, еще по голу забили Сердар Азмун и Александр Ерохин. У красноярцев отличился Дмитрий Торбинский. Петербуржцы стали чемпионами России, «Енисей» вылетел в ФНЛ.