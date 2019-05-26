Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, когда станет известно о его будущем в казанском клубе.

По словам Бердыева, которые приводит «Матч ТВ», через несколько дней после матча казанцев с «Краснодаром» будет принято решение о будущем. Он отметил, что будет разговор с советом директоров, после чего будет принято решение.

Напомним, в матче 30-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» одолел «Рубин» со счетом 1:0 благодаря мячу Виктора Классона. Южане заняли третье место и начнут с квалификации ЛЧ, казанцы расположились на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона и планирует взять паузу в карьере, чтобы дождаться достойных предложений.