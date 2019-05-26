Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, почему он не расстроен, что не стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Хотел бы поздравить Федора, он — хороший футболист», — сказал Азмун, слова которого привоит официальный сайт «Зенита».

Иранец отметил, что для него чемпионство команды важнее, нежели личные заслуги, и поэтому он с самого начала не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром, так как для футболиста был важен общий титул.

Отметим, лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий ЦСКА Федор Чалов с 15 голами.

Напомним, «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 4:1. Дубль оформил Себастьян Дриусси, еще по голу забили Сердар Азмун и Александр Ерохин. У красноярцев отличился Дмитрий Торбинский. Петербуржцы стали чемпионами России, «Енисей» вылетел в ФНЛ.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.