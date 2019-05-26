Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре форвард армейцев Федора Чалова.

По словам Газзаева, Чалов — это прирожденный форвард, который обладает нужными качествами: хорошо чувствует игровые эпизоды, имеет высокую реализацию и хорошо открывается.

Экс-тренер считает, что любой форвард красен голами, и теперь с Чалова будет большой спрос, он должен развиваться и намного больше работать.

«Это приятно, что появился такой хороший молодой нападающий, который сегодня потенциально может рассматриваться в национальную сборную», — сказал Газзаев, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий ЦСКА Федор Чалов с 15 голами.

Ранее в матче 30-го тура РПЛ московский ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счетом 6:0. Дубль оформил Федор Чалов, еще по мячу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. ЦСКА занял четвертое место в чемпионате и попал в групповой этап ЛЕ, «Крылья Советов» в стыковых матчах встретятся с «Нижним Новгородом». Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 голами.