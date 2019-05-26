Защитник «Зенита» Александр Анюков прокомментировал свое будущее в петербургском клубе.

«Руководство сказало мне провести прощальный матч. Я его провел», — сказал Анюков, слова которого приводит Sport24.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контрактов футболистами петербургского клуба.

Напомним, петербургский «Зенит» одержал победу в заключительном матче сезона-2018/19, разгромив красноярский «Енисей». Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В этом сезоне за три тура до конца чемпионата «Зенит» завоевал золотые медали турнира. После матча с «Енисеем» команда отправится на чемпионский парад.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.