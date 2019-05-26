В матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.

В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов.

Победный буллит забросил Никита Гусев.

Напомним, в полуфинале сборная России не смогла преодолеть сопротивление сборной Финляндии и уступила со счетом 1:0. Победную шайбу забросил финский нападающий Марко Анттила на 51-й минуте встречи.

Сборная Чехии разгромно проиграла Канаде со счетом 5:1. Шайбы в ворота Патрика Бартошака и Павла Францоуза забросили Марк Стоун, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис, Дарнелл Нурс и Тома Шабо. В концовке встречи Чехия размочила счет с помощью шайбы Томаша Зогорны.

Ранее сборная России завершила групповой этап на первом месте: команда Воробьёва одержала победы во всех семи матчах. Россияне обыграли Швецию, а до этого оказались сильнее Швейцарии, Латвии Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды. В четвертьфинале Россияне обыграли команду США со счетом 4:3.