Футбольный клуб «Текстильщик» из Иваново завоевал путевку в Футбольную национальную лигу.

Команда под руководством бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Бояринцева за тур до финиша первенства ПФЛ в зоне Запад обыграла «Коломну» и досрочно заняла первое место в таблице.

Отметим, в зоне «Центр» московское «Торпедо» одолело раменский «Сатурн» и также обеспечило себе попадание в ФНЛ.

Ранее стало известно, что Футбольную национальную национальную лигу пополнили нижнекамский «Нефтехимик» и «Чайка» из села Песчанокопское.

В зоне Восток на первое место претендуют футбольный клуб «Сахалин» и омский «Иртыш».

Из ФНЛ в РПЛ напрямую вышли «Тамбов» и «Сочи», в стыковых матчах сыграют «Томь» (против «Уфы») и «Нижний Новгород» (против «Крыльев Советов»).