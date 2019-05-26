Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из махачкалинского клуба.

По словам Адиева, у него закончился контракт, поэтому он покидает «Анжи». Тренер отметил, что новый контракт не обсуждался, он мог еще и зимой уйти, но не ушел из-за благодарности к руководству и болельщикам, хотя были другие предложения. Адиев добавил, что доработал до конца контракта и теперь со спокойной душой может покинуть «Анжи». Он также сказал, что пока никакие варианты не рассматривает, так как нужно отдохнуть после тяжелого сезона».

«Когда будут конкретные предложения, я постараюсь выбрать правильный клуб, чтобы у него были определенные задачи. Сейчас мне нужно показывать определенный результат, а для этого нужно, чтобы все составляющие были в порядке: и финансовые, и в плане состава», — сказал Адиев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Магомед Адиев летом может возглавить «Ахмат». По информации «Чемпионата», это случится с большой вероятностью, если из грозненского клуба уйдет Рашид Рахимов.

Месяц назад Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи» после крупного поражения от «Краснодара», однако руководство клуба ее не приняло. Специалиста убедили доработать до конца текущий сезон.