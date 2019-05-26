Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.

Команда Сергея Семака начала движение на теплоходе от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова.

Напомним, «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 4:1. Дубль оформил Себастьян Дриусси, еще по голу забили Сердар Азмун и Александр Ерохин. У красноярцев отличился Дмитрий Торбинский. Петербуржцы стали чемпионами России, «Енисей» вылетел в ФНЛ.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.