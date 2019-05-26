Защитник сборной России Михаил Сергачев поделился мнением о победе над командой Чехии в матче за третье место на ЧМ-2019.

«Мы Васе (Василевскому) должны по половине медали отдать. Он сегодня превзошел сам себя, вытащил все, что можно и нельзя. Огромное ему спасибо, он молодец», — сказал Сергачев, слова которого приводит Sport24.

По его словам, сборная России билась, главное – не пропустила в концовке, может быть, меньше времени провели в атаке, но отыграла в обороне.

Защитник отметил, что своей игрой он на этом турнире доволен, игрок оценил ее «на троечку».

Напомним, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.

В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.