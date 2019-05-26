Российская команда «ВВА — Подмосковье» стала победителем мужского турнира Кубка европейских чемпионов по регби-7.

В финале турнира, который прошел сегодня в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский», подмосковная команда одержала победу над литовскую командой «Балтрекс» со счетом 14:5.

Отметим, в полуфинале чемпионата «ВВА-Подмосковье» со счетом 19:14 одержала победу над клубом «Нарвская застава» из Петербурга.

В женском турнире Кубка европейских чемпионов по регби-7 победу одержала российская команда из Петербурга «Нева — Лидер».

Напомним, регбийный клуб «Нарвская застава» одержал три победы в первый день Кубка европейских чемпионов по регби-7. Все три встречи прошли на малой спортивной арене стадиона «Петровский» в Петербурге. Все матчи прошли в рамках группы B.