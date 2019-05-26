Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что главный тренер национальной сборной Илья Воробьев продолжит тренировать команду.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него контракт», — сказал Третьяк, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.

В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.