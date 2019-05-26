Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением об игре Александра Овечкина на чемпионате мира в Словакии.

«Разочаровал ли Овечкин? У нас одна команда. У нас такой состав. Нельзя, чтобы каждый забил по 18 голов. Тогда бы мы играли с группой С. В принципе это невозможно. В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли по-разному играть в этом плане», — сказал Воробьев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что главный тренер национальной сборной Илья Воробьев продолжит тренировать команду.

Напомним, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.

В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.