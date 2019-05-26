Нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о критике в свой адрес и игре команды на ЧМ.

«Как отношусь к критике в свой адрес? Я вас всех пристально читаю, и вы мне даёте огромную мотивацию. У каждого есть своё мнение, у нас ведь свободная страна. Моё дело тренироваться и готовиться», — сказал Ковальчук, слова которого приводит «Чемпионат».

Хоккеист отметил, что в сборной все играли не свои роли на этом чемпионате мира, и, когда игроки сюда ехали, они об этом договорились. Он добавил, все понимали, что не будут играть по 18-20 минут, как в клубах.

Напомним, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.

В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.