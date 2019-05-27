Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о приглашении в клуб Хосепа Гвардиолы.

«Мы живем в странном мире. У нас не было никаких контактов с Гвардиолой, у нас даже таких мыслей не было, так как у него есть действующий контракт с «Манчестер Сити», — сказал Паратичи, слова которого приводит Goal.com.

Паратичи отметил, что в «Ювентусе» есть четкий план, руководство оценивает кандидатов, но многие чемпионаты еще продолжаются, и было бы правильным дождаться их окончания.

По поводу новых игроков Паратичи добавил, что сначала надо решить вопрос с главным тренером, который и определит трансферную стратегию клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Утверждалось, что специалист уже договорился с итальянским клубом об условиях соглашения, а контракт ко специалистом будет заключен 4 июня.