Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин посетил матч 30-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».

Об этом сообщается в Twitter армейцев.

«Сегодня на игре ЦСКА — «Крылья Советов» было много дорогих красно-синим сердцам людей. Всегда рады видеть, Голова!» — гласит сообщение столичного клуба.

Сегодня на игре #ЦСКАкрылья было много дорогих красно-синим сердцам людей 😉 Всегда рады видеть, Голова! 🔴🔵 pic.twitter.com/wN9fpI7Jci — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 26, 2019

Ранее сообщалось, что немецкий «Хоффенхайм» хочет купить российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также стало известно, что в покупке Головина также заинтересованы «Тоттенхэм», «Интер» и «Арсенал». Так, агент Шандор Варга заявил, что Головин входил в расширенные списки возможных новичков «Тоттенхэма» и «Арсенала», и, возможно, они вернутся к его кандидатуре летом.