Московский «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение к поклонникам красно-белых.

«Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты… Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!» — сообщается на официальном сайте.

Напомним, в 30-м туре российской премьер-лиги «Оренбург» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0, по голу забили Рикардо Алвес и Артем Кулишев. «Оренбург» финишировал на седьмом месте, «Спартак» — на пятом, попав таким образом в Лигу Европы.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.