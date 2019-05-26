Главный тренер сборной Чехии поделился мнением об игре против команды России в матче за третье место на ЧМ по хоккею.

По словам Ржиги, сборная Чехии провела невероятный матч, но игра с Канадой отняла много сил, и команда не успела восстановиться. Ржига отметил Василевского, который отбил 50 бросков.

«В остальном – мы были сильнее и здорово сыграли», — сказал Ржига, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.

В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.