Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Зенит» победил «Енисей», пропустив в концовке

Петербургский «Зенит» одержал победу в заключительном матче сезона-2018/19, разгромив красноярский «Енисей». Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Завершился 30-й тур РПЛ: «Локомотив» в группе ЛЧ, ЦСКА забил 6 голов «Крыльям»

В рамках 30-го тура российской премьер-лиги завершились восемь встреч. «Локомотив» обыграл «Уфу» со счетом 1:0, единственный мяч на счету Мануэля Фернандеша. Московский ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счетом 6:0. Дубль оформил Федор Чалов, еще по мячу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

Анюков рассказал, что матч с «Енисеем» стал для него прощальным в «Зените»

Защитник «Зенита» Александр Анюков прокомментировал свое будущее в петербургском клубе. «Руководство сказало мне провести прощальный матч. Я его провел», — сказал Анюков, слова которого приводит Sport24.

Сборная России по буллитам обыграла чехов и завоевала бронзу ЧМ

В матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира. В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.

Семак рассказал, кому «Зенит» предложил новые контракты

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контрактов футболистами петербургского клуба. По словам Семака, контракт Ивановича автоматически продлевается, и он остается футболистом «Зенита». По поводу Жиркова тренер сообщил, что ему предложили новый контракт, а по Кержакову работа тоже ведется, клуб тоже предложил новый контракт.

Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

В финале чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Финляндии одержала победу над командой Канады со счетом 3:1. В составе финнов дубль оформил Марко Анттила, еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У канадцев отличился Ши Теодор.