В Петербурге состоялся чемпионский парад, посвященный победе «Зенита» в российской премьер-лиге.

Мероприятие состоялось 26 мая, в воскресенье, после заключительного матча в рамках текущего сезона РПЛ против красноярского «Енисея». Первая часть парада прошла в акватории Санкт-Петербурга. Команда проехала по Крюковому каналу, Мойке и Фонтанке, затем высадилась у Шереметьевского дворца и пересела на специальный золотой автобус.

От Шереметьевского Дворца команда с трофеем проехала до стадиона «Петровский», где и завершился парад.

Ранее подобных мероприятий в честь победы в чемпионате «России» футбольный клуб «Зенит» не проводил.

Позже «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.