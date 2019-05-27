Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поставил лайк публикации одного из фан-аккаунтов в Instagram, который поддержали его после поражения от «Оренбурга» в матче 30-го тура российской премьер-лиги.

«Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча», — гласит сообщение болельщиков красно-белых, которое оценил Максименко.

Напомним, ранее лайк в Instagram стал поводом для крупного конфликта в стане красно-белых. В середине сентября Андрей Ещенко и Денис Глушаков были переведены в молодёжный состав «Спартака» из-за конфликта с Массимо Каррерой, который занимал пост главного тренера. Футболисты лайкнули пост актера Дмитрия Назарова, в котором в стихотворной форме критиковалась игра команды под руководством итальянского специалиста.