Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз».

По словам Третьяка, «Сент-Луис» – это команда-Золушка, которая была еще в январе на последнем месте в лиге, и специалист прекрасно помнит этот момент. Третьяк отметил, что «Бостон» для него в первую очередь ассоциируется с очень хорошим вратарем.

Третьяк добавил, что ему очень нравится Тарасенко, и он помнит нападающего, по молодежной сборной России.

«Мой совет касается не только Тарасенко, но и всего «Сент-Луиса». Ребята, если вы хотите обыграть «Бостон» в финале, то закрывайте обзор Раску, чтобы он не видел шайбы. И бейте с ходу. Только тогда можно победить», – сказал Третьяк, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, первый матч финальной серии состоится во вторник, 28 мая. В финалах конференций «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4-2 в серии, а «Бостон» одолел «Каролину» со счетом 4-0.