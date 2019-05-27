В Аргентине проводится расследование по переходу полузащитника Леандро Паредеса из петербургского «Зенита» во французский «ПСЖ».

Об этом сообщает Infobae. По информации источника, по правилам ФИФА, часть денег за трансфер должен был получить «Бока Хуниорс», которому «Пари Сен Жермен» выплатил первую часть в размере 520 тысяч евро в марте, однако деньги на счет аргентинцев не пришли.

В ходе разбирательства выянсилось, что эта сумма поступила на счет в Мексике после прохождения через счет в Нью-Йорке. Отмечается, что речь может идти о деятельности интернет-пиратов.

Представители «Бока Хуниорс» конфисковали компьютеры сотрудников, которые вели переписку с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может покинуть команду уже этим летом.