Грозненский «Ахмат» сообщил, что иранский защитник Милад Мохаммади и албанский форвард Беким Балай покидают клуб по причине истечения контрактов.

«Мы выражаем огромную благодарность Миладу Мохаммади и Бекиму Балаю за годы, проведенные в «Ахмате». Желаем им удачи, долгой, счастливой карьеры. Спасибо вам, ребята!» — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Также отмечается, что бразильский защитник Родолфо решил завершить спортивную карьеру. Футболисту предложили войти в тренерский штаб команды.

Ранее футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы иранского защитника «Ахмата» Милада Мохаммади, прокомментировал информацию о том, что его клиент может стать футболистом «Зенита». Варга отметил, что надо немного подождать, но не исключено, что Мохаммади окажется в Петербурге.