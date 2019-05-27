Стала известна символическую сборная чемпионата мира 2019 года, которую выбрал ИИХФ.
На позицию вратаря выбран россиянин Андрей Василевский.
Пару защитников составили чех Филип Гронек и финн Микко Лехтонен.
Тройку в нападении составили швед Вильям Нюландер, чех Якуб Ворачек и канадец Марк Стоун.
Напомним, в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Финляндии одержала победу над командой Канады со счетом 3:1.
В составе финнов дубль оформил Марко Анттила, еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У канадцев отличился Ши Теодор.
Ранее в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.
В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.