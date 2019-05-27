Стала известна символическую сборная чемпионата мира 2019 года, которую выбрал ИИХФ.

На позицию вратаря выбран россиянин Андрей Василевский.

Пару защитников составили чех Филип Гронек и финн Микко Лехтонен.

Тройку в нападении составили швед Вильям Нюландер, чех Якуб Ворачек и канадец Марк Стоун.

Напомним, в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Финляндии одержала победу над командой Канады со счетом 3:1.

В составе финнов дубль оформил Марко Анттила, еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У канадцев отличился Ши Теодор.

Ранее в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.

В составе сборной Чехии по шайбе забросили Михал Репик и Доминик Кубалик, у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит забросил Никита Гусев.