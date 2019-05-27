Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Горлукович дал совет полузащитнику красно-белых Денису Глушакову.

По словам Горлуковича, он не знает, какой совет можно дать Глушакову в свете последних событий.

«Пива пить побольше, может, еще прибавит в весе. Будет не 5 кг, а все 8», — предположил бывший футболист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее букмекеры оценили вероятность того, что Глушаков останется капитаном команды на следующий сезон. По мнению аналитиков, подобный вариант является маловероятным.

Также ранее появилась информация о том, что руководство «Спартака» может досрочно разорвать контракт с Глушаковым. Отмечалось, что игрок может продолжить карьеру в «Ростове».

Напомним, в середине сентября Андрей Ещенко и Денис Глушаков были переведены в молодёжный состав «Спартака» из-за конфликта с Массимо Каррерой, который занимал пост главного тренера. Футболисты лайкнули пост актера Дмитрия Назарова, в котором в стихотворной форме критиковалась игра команды под руководством итальянского специалиста. В данный момент игрок подвергается бойкоту со стороны болельщиков.