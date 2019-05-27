Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.

По словам Зинченко, он был очень близок к уходу из «Манчестер Сити» в испанский «Бетис»прошлым летом. Игрок отметил, что его представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался.

«Конечно, моей целью было остаться в «Ман Сити», но, к сожалению, не всегда все зависит от игрока», – сказал Зинченко, слова которого приводит Tribuna.com со ссылкой на эфир программы «Великий футбол».

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» близок к подписанию новых контрактов с Александром Зинченко и Лероем Сане.

В текущем сезоне 22-летний украинский защитник провел 29 встреч во всех турнирах и часто выигрывал конкуренцию у Бенжамена Менди и Фабиана Делфа.