Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями был найден в пруду в Санкт-Петербурге.

Как сообщил источник Nevasport, Audi золотистого цвета обнаружили в Петроградском районе города, в Петровском пруду, на место был направлен наряд полиции, который задержал двух молодых людей 24-25 лет.

Волейболист подал заявление в полицию, ущерб автомобилю он оценить не может, однако примерная стоимость подаренной за участие в лондонской Олимпиаде машины — 2 миллиона рублей. Само авто зарегистрировано в Казани.

Александр Волков выступает за петербургский «Зенит» с 2017 года. Ранее игрок представлял такие команды, как московское «Динамо», «Газпром-Югра», казанский «Зенит», итальянский «Кунео» и московский «Луч».

В составе сборной России Волков становился золотым и бронзовым призером Олимпийских игр, а также золотым и серебряным призером Кубка мира.