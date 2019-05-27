На пляже Петропавловской крепости состоялся фестиваль водных видов спорта и здорового образа жизни Anyships.

Мероприятие, которое прошло 26 мая, приурочили ко Дню города, тем самым организаторы решили возродить традицию празднования открытия навигации по Неве, сообщает 78.ru.

Раньше суда встречались у стен крепости и с заплом пушки отправлялись до Стрельны, где проходили развлечения и пиршество.

Жители Петербурга увидели разныообразные виды водного транспорта, а также смогли сами попробовать прокатиться на них. На фестивале была возможность потренироваться на тренажерах для гребли, а также рассказывали о кайт- и SUP-серфинге.

Отметим, 26 мая в Петербурге также состоялся чемпионский парад, посвященный победе «Зенита» в российской премьер-лиге. От Шереметьевского Дворца команда с трофеем проехала до стадиона «Петровский», где и завершился парад.