Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес опубликовал видео, на котором россиянин тренируется вместе со своим отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Он сказал, что попробует еще один раз, но результаты такие же, потому что Хабиб борется против самой великой преграды — свое отца Абдулманапа», — написал Мендес под публикацией в Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Следующую защиту титула он проведет в сентябре 2019 года на турнире в Абу-Даби.

Ранее Хабиб Нурмагомедов стал лучшим борцом UFC по версии американского спортсмена Бена Аскрена. Видеоролик, в котором боец называет свой топ-5, разместил официальный «Твиттер» чемпионата. Согласно рейтингу, который составил Аскрен, Хабиб Нурмагомедов занял первое место.