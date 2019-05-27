Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 11-е место в обновлённом рейтинге ATP от 27 мая.

Россиянин поднялся на одну позицию выше. В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович, на второй позиции располагается испанец Рафаэль Надаль, третью строчку занимает швейцарец Доминик Тим.

Другой россиянин, Даниил Медведев, свое место в рейтинге не изменил и остался на 14-м месте. Что касается Андрея Рублева, он опустился на одну строчку ниже, с 76-го на 77-е место.

Ранее выставочный теннисный турнир «Кубок Лэйвера», основанный швейцарцем Роджером Федерером, был включён в календарь соревнований ATP.

Напомним, турнир проводится на закрытых кортах между командами Европы и командой остального мира, последняя состоит из игроков неевропейских стран.