Менеджера Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал эпизод, когда Конор Макгрегор напал на автобус с Хабибом и его командой внутри.

По словам Абдель-Азиза, когда это произошло, он хотел быстрее выпрыгнуть из автобуса, а Хабиб спокойно сидел и улыбался. Менеджер отметил, что был очень зол, создавалось впечатление, что они попали в засаду, потому что были атакованы 20-30 парнями.

«Да, я хотел выпрыгнуть из автобуса, но меня схватил Илир Латифи. Я не хотел оставаться внутри, когда нас хотят убить! Но Хабиб сказал: «Эй, успокойся! Если приходят гангстеры, они не берут с собой камеры». Но Конор пришёл со своей бригадой и видеокамерами. Хабиб даже не встал, он продолжал улыбаться», — сказал Абдель-Азиз, слова которого приводит BJPenn.

Напомним, бой между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел 6 октября 2018 года в рамках встречи UFC 229. Победу одержал россиянин, однако после поединка произошла потасовка между командами и оба бойца были дисквалифицированы на срок от полугода до 9 месяцев.