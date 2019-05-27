Бельгийский полузащитник францзуского «Монако» может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, манкунианцы начали переговоры с агентом полузащитника, а агент 22-летнего бельгийца провел переговоры еще и с «Тоттенхэмом». Отмечается, что в ближайшее летнее трансферное окно Тилеманс, скорее всего, покинет «Монако».

Отметим, что половину сезона-2018/19 Тилеманс провел в аренде в «Лестере», за который забил три мяча в 13 матчах.

В чемпионате Франции полузащитник сыграл 20 матчей, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.

Что касается Александра Головина, ранее сообщалось, что его хочет купить немецкий «Хоффенхайм». Также стало известно, что в покупке Головина также заинтересованы «Тоттенхэм», «Интер» и «Арсенал». Так, агент Шандор Варга заявил, что Головин входил в расширенные списки возможных новичков «Тоттенхэма» и «Арсенала», и, возможно, они вернутся к его кандидатуре летом