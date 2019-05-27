На 79-й минуте матча «Зенит» — «Енисей» случилось неожиданное. У кромки поля появился аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана, и многие подумали, что он будет менять Луиша Нету, который официально попрощался с «Зенитом» перед игрой. Настало время оваций для Нету от болельщиков — португалец провел в «Зените» пять хороших сезонов.

Но вдруг на табличке с номером игрока, покидающего поле, загорелась не цифра «13» (номер Нету), а «двойка» — номер Анюкова. Тот не спешил покидать поле: перед тем как уйти на замену капитан обнялся с каждым игроком «Зенита». Главный судья матча Алексей Сухой никого не торопил: не покидало ощущение, что Анюков прощается с командой и за «Зенит» больше не сыграет.

Известно, что у Анюкова заканчивается контракт. Информации по его продлению нет. Сергей Семак после игры с «Енисеем» не стал раскрывать все карты.

«Саша — это легенда клуба, человек, который видел пять чемпионств. В самое ближайшее время клуб озвучит позицию. На данном этапе сложно что-то сказать кроме слов благодарности. В ближайшее время услышим позицию клуба и то, что ему будет предложено», — отметил Семак.

Сам Анюков тоже перекинул мостик на клуб, сообщив, что провести прощальный матч ему предложило руководство. Понятно, что сам Анюков не прочь продлиться на год. Не против продолжения работы с защитником и Семак — даже сегодняшний Анюков пригодится ему в следующем сезоне в непростых тисках лимита на легионеров.

Вся загвоздка в руководстве, которое находится в странном положении. С одной стороны, продлевать легенду нужно — он мил тренеру, уважаем болельщиками и по-футбольному еще не иссяк. Но можно напомнить, на каких условиях Анюков продлевал соглашение в прошлый раз. Было это зимой 2018 года и тогда была четко прописана роль Анюкова — «играющий помощник главного тренера «Зенита-2». Летом пришел Семак, вернул Анюкова в основу, а опция помощника осталась только на бумаге.

Какой контракт предлагать Анюкову теперь — надо думать. Если с Жирковым ситуация более понятна — на сегодня он игрок основы и вообще моложе Анюкова на целый год, то с капитаном не все однозначно. «Зенит», вероятно, будет усиливать позицию правого защитника, а в команде продолжает находиться Игорь Смольников.

Подписывать Анюкова просто за благодарность — тоже неправильно. Скорее всего, ему будет предложено соглашение на год с финансовыми преференциями в зависимости от сыгранных матчей. Согласится ли Анюков на этот статус — вопрос.

В любом случае, Анюкова поддерживает Семак, что уже немалый плюс в пользу продления. Защитнику «Зенита» в этом смысле повезло. В отличие от прежних легенд. Мы помним, что завершение контрактов Аршавина и Кержакова пришлось на тренерство в «Зените» Виллаш-Боаша и Манчини, которым было немного наплевать на пресловутый статус легендарности.

Семак другой, а «Зенит» — чемпион. В этой связи можно рассчитывать, что Анюкова-игрока мы на поле в матчах «Зенита» еще увидим.