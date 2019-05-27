Во время матча между подростковыми итальянскими командами случился скандал.

В течение всего матча между «Трепорти» и «Миранезе» родители футболистов оскорбляли девушку-арбитра, которая работала на этой игре.

Об этом сообщает Gazzettino. По информации источника, в один из моментов 14-летний игрок снял футбольные трусы перед судьей и крикнул ей: «Давайте посмотрим, хватит ли у вас смелости удалить меня», после чего получил красную карточку, что вызвало среди родителей ещё более бурное негодование.

Отмечается, что во время матча около 20 родителей игроков «Трепорти» оскорбляли судью, предлагая ей посвятить себя самой древней профессии в мире, а не работать в футболе.

В данный момент 22-летней девушке оказывают психологическую помощь, а в местную федерацию футбола были отправлены соответствующие документы для принятия мер против футболиста.

Ранее российская судья Анастасия Пустовойтова в качестве главного арбитра обслужила матч финала розыгрыша женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19. Игра между испанской «Барселоной» и французским «Лионом» состоялась 18 мая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».