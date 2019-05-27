Пресс-служба петербургского «Зенита» отрицает информацию о наличии следов от пуль на золотом Audi игрока Александра Волкова.

В клубе опровергли данные о том, что на кузове были обнаружены пулевые отверстия, а в салоне — тряпки с веществом бурого цвета.

По сообщению пресс-службы «Зенита», слова которой приводит «Мойка78», информация не соответствует действительности. Однако факт того, что машину выловили из пруда, в клубе отрицать не стали.

Ранее сообщалось, что автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями был найден в пруду в Санкт-Петербурге.

Как сообщил источник Nevasport, Audi золотистого цвета обнаружили в Петроградском районе города, в Петровском пруду, на место был направлен наряд полиции, который задержал двух молодых людей 24-25 лет.

Волейболист подал заявление в полицию, ущерб автомобилю он оценить не может, однако примерная стоимость подаренной за участие в лондонской Олимпиаде машины — 2 миллиона рублей. Само авто зарегистрировано в Казани.