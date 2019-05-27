«Зенит» проведет тренировочный сбор в Австрии без игроков сборной

Футболисты «Зенита», которые не примут участие в матчах национальных команд, начнут подготовку к новому сезону 10 июня.

Об этом сообщает Bobsoccer. По информации источника, единственный предсезонный сбор петербуржцев состоится с 18 по 30 июня в австрийском Китцбюэле. Отмечается, что в петербургской команде, скорее всего, останутся Юрий Жирков, Михаил Кержаков и Александр Кокорин. Из аренды в «Рубине» в «Зенит» вернется вратарь Егор Бабурин.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.

Отметим, 6 июля сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.