Баскетбольный клуб «Химки» продолжает полуфинальную серию игр Единой лиги ВТБ с УНИКСОМ. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Эта встреча станет третьей для УНИКСА и «Химок». В первой игре на своем поле победила казанская команда, во второй «Химкам» удалось взять реванш. Сегодня серия перемещается в Подмосковье.

В Единой Лиге ВТБ УНИКС и «Химки» встречались 18 раз. Десять раз побеждали химчане, восемь раз сильнее была казанская команда. В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами (78-65 в Химках и 73-58 в Казани).

Другая полуфинальная серия — между ЦСКА и петербургским «Зенитом» — продлится завтра. Первые два матча остались за ЦСКА.