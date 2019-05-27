Главный соперник российского биатлониста Александра Логинова норвежец Йоханнес Бё начал готовиться к очередному сезону. Фото снаряжения он выложил в своем инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram First training of the season👍🏼🐌 Публикация от Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo) 27 Май 2019 в 12:02 PDT

Ранее глава СБР Владимир Драчев заявил, что результаты Логинова (две бронзы на этапе Кубка мира в Поклюке, два серебра в Нове-место, два золота в Оберхофе, еще две бронзы в Кэнморе, серебро и бронза Чемпионата мира в Эстерсунде, итоговое второе место в общем зачете) — следствие проведенной с ним работы, хотя никто от Логинова не ожидал такого итога.

При этом российский спортсмен пока не начал тренироваться — недавно он женился и поэтому отсутствует на первом сборе команды в Белокурихе.

В расположении сборной пока нет также Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт. Все они, по словам главного тренера сборной, отсутствуют по уважительным причинам.