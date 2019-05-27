Многие ругают сборную России — команда собрала невероятный состав на этот ЧМ, но до золота так и не добралась. Звезды двух поколений смогли взять лишь бронзу. А первое место у команды, в которой играют лишь два игрока НХЛ.

Но ругать сборную России, конечно, неправильно. Команда Ильи Воробьева провела хороший турнир. Покуражилась в матчах со Швецией, Чехией, США. Но напоролась на твердых финнов, которым минимально уступила в одной конкретной игре.

Последний факт ключевой — Россия уступила не серию, а матч. Проиграла даже лишь период, что в хоккее происходит очень часто. Конечно, сыграй Россия с финнами не матч, а, например, серию до четырех побед, шансов у команды Юкки Ялонена не было бы. Но это был один конкретный матч против сильной команды. Свое качество финны окончательно подтвердили в финале с канадцами.

«Мы были сильны ментально и физически», — сказал после триумфа на ЧМ главный тренер финской сборной Юкка Ялонен. В спорте в 90% случаях совокупность этих двух параметров превосходит класс. При условии, конечно, если тот самый класс — не уровень первенства водокачки.

Ментальной гибкости — именно этого не хватило сборной России, чтобы дожать финнов. Тренерский штаб и игроки весь матч полуфинала гнули одну и ту же линию — держать шайбу, возить финнов, нарезать круги вокруг ворот неуступчивого соперника. В сборной России не нашлось игрока (или не подсказали), кто бы вместо ожидания передачи лез закрывать обзор вратарю и того, кто вместо паса, бросал бы по воротам.

В матче с Финляндией России не хватило «мусорных голов», а ведь именно они выигрывают большие турниры. Это подтвердил и финал в Братиславе — финны забивали канадцам не после головокружительных комбинаций и невероятного дриблинга. Были обычные броски по воротам из неявных позиций.

Российская кичливость: завести в пустые, расчертить, забить в одно. Она всегда будет играть против нас. Чтобы выигрывать большие турниры, иногда нужно вспахивать лед и рыть пятачком. Кстати, две последние победы на чемпионате мира (2012, 2014), да и успех на Олимпиаде пришли к российскому хоккею именно так. В 2012-м у Билялетдинова лед для Малкина рыли Попов и Пережегин, а в 2014-м солировала рабоче-крестьянская тройка Знарка, где с Овечкиным играли Плотников и Тихонов.

Найти баланс: между кружевным советским хоккеем и терпеливым вспахиванием льда — вот задача Воробьева на ближайший чемпионат. Если, конечно, хоккейные руководители страны вновь не захотят экспериментов с тренером.