Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о причинах своего проигрыша в октябрьском бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым ведущему коучу современности Тони Робинсу.

«Я знаю, когда нужно продолжить жить, чтобы дальше бороться – нужно проявлять интеллект. Иначе ты не сможешь на следующий день жить ради борьбы», — рассказал Макгрегор.

По словам бойца, он принимает взвешенные решения, даже находясь в клетке.

В апреле Макгрегор написал в «Твиттере» очередную отговорку по поводу проигранного Хабибу Нурмагомедову боя.

«Я сломал ступню за три недели до поединка. Но вышел в октагон и нанес последние удары вечера. Ударил брата Хабиба. Я доволен тем, как проходил поединок, и уроком, который извлек. Из своего боя и, что важнее, подготовки к поединку. Время все покажет», – написал Макгрегор.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года, дисквалификация Конора уже истекла.