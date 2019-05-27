Сезон в России закончился, все команды заслуженно и не очень заняли свои места. Настало время подводить итоги. Выбираем клуб, игрока и тренера в четырех номинациях: главное разочарование, главное открытие, худший и лучший.

Лучший клуб — «Зенит»

Сине-бело-голубые заняли первое место в чемпионате, это ли не обязывает нас отбросить все остальные клубы и отдать «Зениту» звание лучшего? Петербуржцы забуксовали в конце 2018 года, но на редкость грамотная трансферная политика и тренерский талант Семака убрал всех соперников на пути.

Худший клуб — «Енисей»

Красноярцы — уникальные. Имея в своем арсенале гениальный SMM-отдел, который по таланту убирает, пожалуй, все клубы РПЛ, в футбольном плане «Енисей» оказался просто никаким. Во главе никакой команды был такой же никакой тренер. Дмитрий Аленичев в течение сезона неоднократно показал свое отношение и к профессии, и к команде, и к болельщикам. Поэтому вылет «Енисея» с последнего места, ниже обнищавшего «Анжи», выглядит логично, хоть и смешно.

Клуб-открытие — «Арсенал»

Конечно, за предстоящий дебют в Лиге Европы туляки должны благодарить «Локомотив», но это не умаляет заслуг «Арсенала» и тренерского тандема Черевченко-Семшов. По сути весь состав команды стал открытием сезона. Бакаев, Мирзов, Джорджевич, Левашов, Беляев — все сыграли выше своих привычных возможностей. Сейчас команду разберут, и что «Арсенал» будет делать в еврокубках, пока слабо представляется.

Клуб-разочарование — «Спартак»

Второй год подряд такой командой можно назвать красно-белых. Из-за слабого спортивного менеджмента и интриг внутри коллектива совсем недавно чемпионская команда продолжает разваливаться и при новом тренере. Кононов не смог изменить кардинально ничего, Глушаков по-прежнему изгой, а теперь скандал с лайками рискует коснуться и Олега Георгиевича. Пятое место для «Спартака» — большая удача, но что с этой удачей делать — непонятно, потому что «Спартаку» снова нужны перемены, и как можно более резкие.

Лучший игрок — Артем Дзюба

На звание лучшего футболиста вполне могут претендовать и Сердар Азмун, который стал главным снайпером «Зенита», и Антон Миранчук, который дотащил «Локомотив» до второго места, и даже Никола Влашич, который из ноунейма превратился в суперзвезду ЦСКА. Но именно Дзюба — тот футболист, которому этот сезон дался тяжелее всех вышеперечисленных игроков. Форвард каждый год преодолевает сложности в карьере, и в этом году он столкнулся с кучей завышенных ожиданий. Все ждали от него голов, а он не забивал 1300 минут. С подачи Семака и с приходом Азмуна Дзюбе пришлось поменять свою роль на поле и стать подносчиком снарядов. В итоге это вылилось в звание лучшего ассистента чемпионата России. Наверное, еще никогда лучший футболист по этому показателю не был центрфорвардом с такими габаритами. За одно только это Артемом можно только восхищаться.

Худший игрок — Антон Заболотный

Банально, но правда. Некогда отличный игрок «Тосно» Заболотный в «Зените» превратился в мем и беспомощного лавочника, который пытается доказать всем, что может забить. Хотя бы один гол. Но не получается даже при выходах два в один, когда Антон жадничает и бьет по трибунам. Главный балласт «Зенита», который нужно не отдавать в аренду, а продавать в условный «Тамбов» — там он, возможно, вспомнит, кем был, и поймет, кем стал.

Игрок-разочарование — Аяз Гулиев

Никаких Кокориных и Глушаковых, с ними и так все ясно, да и с футболом у Глушакова все в порядке, Кокорина пока оценить возможности нет. А вот Гулиев вернулся в «Спартак» и стал игроком второго дивизиона — семь желтых карточек за десять матчей. Конечно, он и в «Ростове» не был нежным с соперниками, но горчичников было сильно меньше. Вместе с историей об избитом американце и последующим поведением Гулиева вывод напрашивается такой: Гулиев сильно разочаровал, раньше было лучше.

Игрок-открытие — Резиуан Мирзов

Экс-коллега Заболотного по «Тосно» в почившем клубе не выглядел гениально — его проходы по бровке и удары иногда забавляли. Сейчас Мирзов превратился в качественного футболиста, который стал нужен сборной России — прогресс налицо. Очень хочется, чтобы у Мирзова получилось и в сборной, и в «Ростове», которому он принадлежит и который наверняка вернет его из аренды.

Лучший тренер — Магомед Адиев

Да, «Анжи» вылетел, но есть ощущение, что этого не случилось бы, будь у клуба стабильное финансирование, хотя бы на уровне «Урала» или «Ахмата». Дело даже не в итоговом месте в таблице: Адиев — полная противоположность Аленичеву. Если Дмитрий не мог дождаться окончания контракта с «Енисеем», то дагестанский тренер, который давным давно не видел зарплаты, находил мотивацию тренировать и играть не только для себя, но и для футболистов. А напоследок раскритиковал власти Дагестана. При всем уважении к Сергею Семаку, Юрию Семину и Мураду Мусаеву, не отметить заслуги Адиева нельзя.

Худший тренер — Дмитрий Аленичев

«Спартаку» очки нужнее», «Не надо было обыгрывать «Локомотив» и другие гениальные цитаты специалиста. Аленичев оставил о себе неприятное впечатление в Красноярске, а остальной России показал, что никакого багажа в «Спартаке» не было, Каррера все сделал сам, своими собственными руками. «Енисею» нужно выдохнуть и с другим специалистом снова выходить в РПЛ.

Тренер-разочарование — Олег Кононов

Интеллектуал и интеллигент Кононов казался идеальным для «Спартака». В «Краснодаре» и «Арсенале» у него получилось очень неплохо, в «Ахмате» дела обстояли хуже, не сошелся с руководством, но «Спартак» — другая история. Кононову нужно искать команду-середняк и реабилитироваться, а «Спартаку» — назначить тренера-спасителя. Хиддинк тренирует Олимпийскую сборную Китая, может, переманить?

Тренер-открытие — Игорь Черевченко

Этот тренер уже выигрывал Кубок России с «Локомотивом» и спасал «Балтику» от вылета из ФНЛ. Но в обоих случаях Черевченко сильно помогли обстоятельства, и оба раза его в итоге увольняли. «Арсенал» наставник вполне осознанно вместе с Игорем Семшовым поднял на новый уровень. Если команде удастся что-то сделать и в Лиге Европы, можно говорить о тренерском гении.