Один из капитанов российской сборной на ЧМ-2019 Александр Овечкин во время командного ужина сборной России пустился в пляс. Форвард, отметившийся на турнире только двумя забитыми шайбами, был рад завоеванию бронзовых наград. Настроение Овечкина позволило ему исполнить небольшой танец под музыки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Также Овечкин решил спеть. Вместе с напарниками по звену на этом ЧМ и партнерами по «Вашингтону» Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым они исполнили гимн России.

Отметим, что главный тренер сборной России Илья Воробьев не остался разочарованным от игры Овечкина на этом чемпионате мира, отметив, что в сборной России — одна команда. Овечкин на этом чемпионате мира забросил Италии и поразил ворота сборной Швеции. В плей-офф нападающий не забросил ни одной шайбы.