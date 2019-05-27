Аналитики не верят в победу сборной Финляндии по хоккею на следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

Ставки на победу Финляндии принимаются с коэффициентом 12.50. Это соответствует вероятности 7%. Куда вероятнее букмекерам кажется победа Канады, взявшей на нынешнем мундиале серебро (32%). Другими фаворитами стали Россия (20%), Швеция (12%) и США (10%).

Накануне в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Финляндии одержала победу над командой Канады со счетом 3:1. В составе финнов дубль оформил Марко Анттила, еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У канадцев отличился Ши Теодор.

В полуфинале сборная Финляндии оказалась сильнее команды России, обыграв ее со счетом 1:0. Победную шайбу в ворота Андрея Василевского на 51-й минуте встречи забросил все тот же Марко Анттила.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Пока неизвестно, примут ли участие в Олимпиаде хоккеисты из НХЛ.