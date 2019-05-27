Фанат «Зенита» Евгений Лаптев заплатит трехтысячный штраф за 40-метровый матерный плакат, который он принес на матч «Зенит — Аустрия».

Как сообщает телеграм-канал Mash, целью Лаптева было «поговорить с Z+ на их языке». Плакат Евгения содержал оскорбления маркетологов и продюсера Игоря Порошина.

«Зенит» и «Аустрия» встречались в товарищеском матче на «Газпром Арене» 23 марта. Встреча закончилась в пользу гостей (0:3).

Cкандальное шоу вышло в свет перед матчем «Спартака» и «Зенита» (1:1) 17 марта. Зрителей и фанатов смутило обилие нецензурной лексики, состав гостей, ни один из которых не разбирался в футболе, и сомнительная студия. Следующие выпуски шоу оказались куда более приличными.