Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с проходящего во Франции турнира «Ролан Гаррос».

«Меня беспокоили боли в левом предплечье в течение нескольких недель, а вчера на МРТ подтвердилось, что у меня разрыв второго уровня, который станет еще хуже, если я буду играть», — написала Квитова в своем аккаунте в Twitter, напомнив, что вернулась на корт два года назад именно на этом турнире.

Соперница Петры по первому раунду Сорана Кырстя из Румынии теперь будет играть против словенки Каи Юван, которая выступит в качестве «лаки-лузера».

Ранее с турнира снялась российская теннисистка Мария Шарапова. Причиной также стала недолеченная травма. Из-за запястья пропустит турнир и Андрей Рублев.