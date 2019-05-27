Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш достиг договоренности с французским «Марселем» об условиях контракта.

Об этом сообщает France Football. По информации источника, португальский наставник подпишет с французским клубом соглашение на два года с заработной платой 600 тысяч евро в год, что намного меньше его оклада в «Зените» (8,5 миллионов евро в год) и в «Шанхай СИПГ» (12 миллионов евро в год).

Ранее Виллаш-Боаш рассказал о готовности стать главным тренером «Марселя».

Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.Сергей Семак работал под его руководством в тренерском штабе команды.